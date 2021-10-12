الاشتراكي يدعو لمؤازرة سلطات عدن في ترسيخ الأمن والاستقرار

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يزيد بن سلمان - شبوة -

أدانت منظمة الحزب الاشتراكي بالعاصمة عدن العملية الإرهابية التي استهدفت امس محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية، واصفة إياها بالعمل الدنيء الذي يهدف إلى اقلاق السكينة العامة وادخال عدن في دوامة الفوضى.

ودعا بيان صادر عن المنظمة اليوم تكاتف جهود كافة القوى السياسية والمجتمعية ومؤازرة سلطات عدن لترسيخ الأمن والاستقرار وتطوير المنظومة الأمنية وتعقب المجرمين ومحاسبتهم.

واكدت أن العملية الإجرامية ليوم امس امتداد لأعمال متواصلة شهدتها عدن خلال فترات مختلفة، معبرة عن وقوفها الكامل الى جانب محافظ عدن ووزير الزراعة، مجددة استنكارها الشديد للإرهاب وداعميه من قوى الظلام بغية استهداف الجنوب أرضا وانسانا.

نص البيان:

اشتراكي عدن يدين استهداف محافظ عدن ووزير الزراعة ويدعو إلى تكاتف القوى الوطنية

تابعت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي م/عـــدن بقلق العملية الإرهابية النكراء التي استهدفت محافظ محافظة عدن الأخ/أحمد حامد لملس، والأخ/وزير الزراعة والثروة السمكية بحكومة المناصفة ظهر أمس الأحد 10 أكتوبر 2021م في مدينة عــدن.

وبهذا الصدد تعبر سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي م/عدن عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإرهابي الدنيء الذي يهدف إلى تعكير صفو الحياة وإقلاق السكينة العامة، وإدخال العاصمة عدن في دوامة جديدة من التفجيرات والأعمال الإرهابية.

إننا في الوقت الذي نجدد فيه موقفنا الثابت من هذه الأعمال الوحشية الإرهابية نؤكد على ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية والمجتمعية والوقوف صفًا واحدًا لمؤازرة سلطات العاصمة عدن من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة، وتطوير المنظومة الأمنية وتفادي الاختلالات والاختراقات الأمنية وتعقب المجرمين ومحاسبتهم واتخاذ التدابير الاحترازية للحيلولة دون استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.

إن الضالعين بتنفيذ هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف حياة الناس تمثل امتداد متواصل للأعمال الإجرامية المماثلة التي شهدتها عدن في فترات مختلفة.

وفي الختام تعرب سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي م/عدن عن وقوفها إلى جانب الأخ/ محافظ العاصمة عدن والأخ/وزير الزراعة والثروة السمكية، مجددين استنكارنا للإرهاب وداعميه من القوى الظلامية التي دأبت على استهداف الجنوب أرضًا وإنسانًا، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بصادق مشاعر العزاء والمواساة لأهل وذوي الشهداء متضرعين إلى المولى تعالى أن يتغمدهم برحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، متمنين الشفاء العاجل للجرحى

إنا لله وإنا إليه راجعون.