شكرا لبحثكم عن خبر بيان توضيحي بشأن رسوم جثامين الموتى اليمنيين بمصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت السفارة اليمنية بيان توضيحي بخصوص رسوم مكتب تجهيز الموتى جاء فيه :

"تابعت سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الالكتروني عن قيام السفارة بتحصيل مبالغ مالية نطير منح شهادة الوفاة واجراءات دفن رعايا الدولة الذين يتوفون في مصر ..

والاشارة الى المواطنة اليمنية نظرة عبدالواحد عبد الخالق التي وافاها الاجل في مستشفى الوراق .

والسفارة اذ تستغرب نشر مثل هذه الأخبار التي لا تستند الى أي دليل، فإنها تؤكد الاتي :

– ان خدمة تجهيز ودفن الموتى في جمهورية مصر العربية منوطة بمكاتب خاصة مصرح لها تقديم هذه الخدمات من قبل الجهات المعنية في دولة الاعتماد، وقد قامت السفارة باعتماد مكتب الحانوتي سيد احمد الفار لنقديم هذه الخدمات لرعايا الدولة بعد ان طلبت عروض من اكثر من مكتب متخصص وكان عرض مكتب الفار هو الارخص سعراً بمبلغ ١٦٠٠ جنية مصري لمن يختارون الدفن في داخل دولة الاعتماد و ٣٦٠٠ جنيه مصري لمن يرغبون في ترحيل الجثامين الى الداخل، وهي خدمة اختيارية يمكن لاي مواطن ان يطلب بديلاً عنها من اي جهة اخرى تعمل في هذا المجال سواءً كانت خاصة أو خيرية ..

– تقوم السفارة بتقديم تصاريح الدفن مجاناً ودون اي مقابل، ولمن يرغبون في التعاقد مع أي جهة غير المتفق معها على السفارة فان لهم كامل الحق في ذلك وبامكانهم الحصول على ترخيص الدفن مجاناً من القسم القنصلي وفي اي وقت كان حتى في ايام الاجازات الرسمية ..

– تناشد السفارة كافة رعايا الدولة المقيمين في مصر حال احتياجهم لاي من خدماتها او تعرضهم لاي اشكالات التواصل مع السفارة عبر الارقام المنشورة على موقعها الالكتروني والتي تعمل على مدار الساعة وطلب المساعدة من المختصين في اي وقت .

وتتمنى السفارة من وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية عند نشرها لمثل هذه الأخبار، والتواصل مع القنوات الرسمية في السفارة للتأكد منها قبل النشر، وتهيب السفارة بالجميع عدم الانجرار خلف الشائعات التي تعمل على اثارة القلق في اوساط الجالية وتسئ الى اليمن واصالة شعبه وعراقة حضارته".