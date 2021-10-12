طيران مجهول يحلق فوق القصر الرئاسي بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - حلقت طائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء، فوق قصر معاشيق بالعاصمة عدن. وقالت مصادر محلية إن المضادات الأرضية حول القصر حاولت استهداف الطائرة دون جدوى. وليلة استهداف موكب محافظ عدن حلقت عدد من الطائرات المسيرة فوق منزل المحافظ أحمد حامد لملس وفوق مقر المجلس الانتقالي الجنوبي بالتواهي.

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