شكرا لبحثكم عن خبر (الرسول الأعظم).. يعالج السرطان في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثي، عن ترتيبات لإنشاء مركز طبي لعلاج السرطان يحمل اسم الرسول الأعظم. وقال عبدالسلام المداني رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة السرطان، ان العمل جارٍ وبوتيرة عالية للانتهاء من تجهيز مبنى مركز الرسول الأعظم لجراحة أورام السرطان. وأضاف أن تجهيز مركز الرسول الأعظم الجراحي، وتوفير الجهاز الخاص بجلسات الإشعاع، سيساعد كثيراً في تماثل نسبة كبيرة من مرضى السرطان للشفاء، والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة لهم.

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