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الأخبار عاجل .. اختطاف داعية من امام منزله في حضرموت يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارعاجل .. اختطاف داعية من امام منزله في حضرموت أنباء عدن الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:03 صباحاً ‏حضرموت: اختطاف العالِم الداعية طاهر بن حسين العطاس من أمام منزله عند عودته من صلاة الفجر في مدينة تريم. . روابط ذات علاقة الكشف عن هوية المسؤول الأمني الذي استهدفه التفجير الإرهابي بسيئون مساء أمس مصدر أمني يعلن حصيلة أولية بعدد الضحايا في تفجير السيارة بسيئون عاجل... انفجار سيارة كوريلا وسط شارع بمدينة سيئون عبدالرزاق قرنح .. وجهة نظر

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