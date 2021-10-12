شكرا لبحثكم عن خبر اخر مستجدات الهجوم الحوثي على العبدية بمأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن اخر التطورات الميدانية بجبهة العبدية في محافظة مارب.
وقالت المصادر ان معارك عنيفة لازالت مشتعلة ومستمرة منذ صباح اليوم بجبهات العبدية اثر الهجمات المتتالية والمستميتة لجماعة الحوثي والتي حاولت من خلالها الجماعة اقتحام المدينة.
وأكدت المصادر ان المليشيات الحوثية حاولت تحقيق تقدم الا انه تم التصدي لهم من قبل بني عبد ومن معهم من الابطال المساندين لهم من القبائل والجيش الوطني .
واختتمت المصادر قولها ان قوات التحالف العربي واصلت القصف الجوي لمنع التقدم الحوثي .
يذكر ان مليشيات الحوثي تفرض حصارا على العبدية منذ مايزيد عن عشرين يوما وسط استبسال من اهلها منع الحوثيين من اقتحام المدينة والسيطرة عليها .
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