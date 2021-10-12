شكرا لبحثكم عن خبر اخر تحديثات سعر العملات في اليمن .. الدولار 1262 ريالا يمنيا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شهد الريال اليمني انهياراً غير مسبوقاً أمام العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم السبت، فيما شهدت أسعار العملات الأجنبية في صنعاء، استقراراً نسبياً مقابل الريال اليمني.
وهذه خر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ، صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 م والتي جاءت كالآتي :
اسعار العملات في صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء = 600 ريال
بيع = 602 ريال
الريال السعودي
شراء =158 ريال
بيع = 158.5 ريال
اسعار العملات في عدن
الدولار الأمريكي
شراء = 1252 ريال
بيع = 1262 ريال
الريال السعودي
شراء = 329 ريال
بيع = 332 ريال
مع العلم أن أسعار الصرف غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي وقت وتختلف من صراف إلى آخر بنسب متفاوتة
كانت هذه تفاصيل خبر اخر تحديثات سعر العملات في اليمن .. الدولار 1262 ريالا يمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.