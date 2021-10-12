شكرا لبحثكم عن خبر اخر تحديثات سعر العملات في اليمن .. الدولار 1262 ريالا يمنيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد الريال اليمني انهياراً غير مسبوقاً أمام العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم السبت، فيما شهدت أسعار العملات الأجنبية في صنعاء، استقراراً نسبياً مقابل الريال اليمني.

وهذه خر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ، صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 م والتي جاءت كالآتي :

اسعار العملات في صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء = 600 ريال

بيع = 602 ريال

الريال السعودي

شراء =158 ريال

بيع = 158.5 ريال

اسعار العملات في عدن

الدولار الأمريكي

شراء = 1252 ريال

بيع = 1262 ريال

الريال السعودي

شراء = 329 ريال

بيع = 332 ريال

مع العلم أن أسعار الصرف غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي وقت وتختلف من صراف إلى آخر بنسب متفاوتة