شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن هوية المسؤول الأمني الذي استهدفه التفجير الإرهابي بسيئون مساء أمس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مسؤول امني بوزارة الداخلية في تفجير سيارته بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت. وقال مصدر عسكري ان مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في سيارة الرائد مروان صالح صائل والذي يعمل قائدا لكتيبة امنية في وزارة الداخلية في سيئون. حيث اوضح المصدر الى ان العبوة انفجرت لحظة تحرك صائل برفقة اثنين من مرافقيه. واسفر الانفجار عن مقتل الثلاثة اشخاص واحتراق سيارتهم

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