شكرا لبحثكم عن خبر شيخ من مأرب يشتهد بعد أولاده الأربعة دفاعا عن مأرب .. من هو ؟! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شيخ مقاومة مديرية العبدية، الاثنين، في مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في المديرية الواقعة جنوب محافظة مأرب النفطية الاستراتيجية (شمال شرق اليمن).
وقال مصدر ميداني إن قائد المقاومة في جبهة العبدية، الشيخ ناصر أحمد السعيدي، قتل اليوم الاثنين في مواجهات مع الحوثيين ليلتحق بركب أبنائه الأربعة.
وقبل يومين قتل نجل الشيخ ناصر السعيدي، الرابع ويدعى أنس في ذات الجبهة.
وتفرض ميليشيا الحوثي الانقلابية حصاراً خانقاً على مديرية العبدية منذ اكثر من عشرين يوما في ظل صمت دولي.
ومنذ فبراير الماضي صعدت ميليشيا الحوثي الانقلابية هجماتها باتجاه مأرب في محاولة لاسقاط المحافظة التي تعد آخر معاقل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
كانت هذه تفاصيل خبر شيخ من مأرب يشتهد بعد أولاده الأربعة دفاعا عن مأرب .. من هو ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.