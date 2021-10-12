شكرا لبحثكم عن خبر شيخ من مأرب يشتهد بعد أولاده الأربعة دفاعا عن مأرب .. من هو ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شيخ مقاومة مديرية العبدية، الاثنين، في مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في المديرية الواقعة جنوب محافظة مأرب النفطية الاستراتيجية (شمال شرق اليمن).

وقال مصدر ميداني إن قائد المقاومة في جبهة العبدية، الشيخ ناصر أحمد السعيدي، قتل اليوم الاثنين في مواجهات مع الحوثيين ليلتحق بركب أبنائه الأربعة.

وقبل يومين قتل نجل الشيخ ناصر السعيدي، الرابع ويدعى أنس في ذات الجبهة.

وتفرض ميليشيا الحوثي الانقلابية حصاراً خانقاً على مديرية العبدية منذ اكثر من عشرين يوما في ظل صمت دولي.

ومنذ فبراير الماضي صعدت ميليشيا الحوثي الانقلابية هجماتها باتجاه مأرب في محاولة لاسقاط المحافظة التي تعد آخر معاقل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.