شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد شيخ يمني معروف في مواجهة الحوثي بالجوف .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استشهد، يوم الاثنين، الشيخ عرفج بن قايد المرواني، في معارك مع مليشيات الحوثيين بجبهة الخسف محافظة الجوف.

وقال، الاعلامي، سلطان الروساء، ان الشيخ عرفج المرواني، الطاعن في السن اصر على مشاركة المقاتلين في المعركة ضد مليشيات الحوثيين في جبهة الخسف بمحافظة الجوف، حتى تلقى رصاصة اخترقت جسده .

وروى الروساء، انه قام بتضميد اصابة الشيخ عرفج، وطلب منه بشد الربط مكان الاصابة، مشيرا الى انه مصاب بداء السكر.

واشار الروساء، انه تم اسعاف الشيخ عرفج، الى مستشفى رغوان، ومن ثم تم نقله الى مستشفى مأرب العام وتوفي في وقت لاحق جراء اصابته بطلقة نارية خلال المعارك مع مليشيات الحوثيين في الجوف