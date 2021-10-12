شكرا لبحثكم عن خبر امن مأرب يطيح بخلية حوثية جديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر غير رسمية، أن أجهزة الأمن في مأرب أطاحت بخلية حوثية جديدة وبحوزتها أسلحة.
المصادر أوضحت أن أعضاء الخلية الجديدة مكونة من عشرين فردا، وعثر بحوزتها، أسلحة متنوعة وعبوات ناسفه وأجهزة اتصالات لا سلكية.
وآخر مرة تم فيها الإطاحة بخلية مماثلة كان قبل 3 أسابيع، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية في مأرب، منتصف سبتمبر الماضي، ضبط خلية إرهابية بحوزتها عبوات متفجرة وخرائط وإحداثيات، لزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.
وقال، قائد فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد الركن سليم السياغي إن التحقيقات الأولية مع العناصر المضبوطة كشفت أن هذه الخلية الإرهابية تدار من قبل الحوثيين، وأسند إليها القيام بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف تجمعات لمدنيين وقيادات أمنية وعسكرية.
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