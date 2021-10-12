شكرا لبحثكم عن خبر قصة حب رسمتها اغنية ايوب طارش.. الفنان العدني عمر ياسين يعلن زواجه من المطربة اليمنية هاجر النعمان في القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن الفنان اليمني، عمر ياسين، زواجه بالمطربة اليمنية الشابة، هاجر النعمان، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الفنان عمر ياسين، في منشور مقتضب عبر صفحته بموقع فيسبوك، مساء الاثنين، : "الحمد لله دائماً وابداً أن جمعني بمن احب".

واضاف معلقاً على المناسبة، ببيت شعري من اغاني الفنان الكبير أيوب طارش عبسي : "لا بد ما ألقاك وتلقاني وتأتي أنت أو آتي إليك".

وكشف عن :"فرحتي خلفها دعوات والداي و ناس امنت بحبنا واخوة واصدقاء وقفوا معي وتمت ليلة من اجمل ليالي حياتي في القاهرة ". ووجه في ختام التدوينة رسالة شكر قائلاً : "شكرًا لكل الناس اللي ساندتنا و وقفت معانا ولكل من بارك برسالة او منشور يا حبايب محبتي لكم".

فيما خرجت الفنانة هاجر النعمان، في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك قبل قليل معلنة عن زواجها بصورة تجمعها مع الفنان عمر ياسين وبيت شعري من أغنية أيوب طارش : " لم يعد سراً هوانا أو تخفي .. ألف قلب لهوانا ليس تكفي".

وشارك كلا من عمر ياسين وهاجر النعمان ديو غنائي قبل عام من الآن لأغنية "مهما يولعني" الحنين للفنان الكبير أيوب طارش عبسي كانت قد كشفت عن وجود اعجاب وحب بين الطرفين. مصادر مقربة من الفنانة هاجر نعمان، المولودة في محافظة تعز، والتي غادرت اليمن إلى جمهورية مصر العربية في وقت قريب، أوضحت وجود علاقة حب من وقت سابق غير معلنة بالفنان العدني عمر ياسين.

وولدت هاجر نعمان في ٢٩ يناير 1999 في تعز ودرست الإعلام في ‏كلية الآداب قسم الإعلام – جامعة تعز‏ منذ عام 2018 , وتعيش مع أسرتها في محافظة تعز اليمنية.

واشتهرت نعمان، بعد خوضها غمار الفن، ولها أغانٍ لعدد من الفنانين اليمنيين، أبرزهم أيوب طارش وعبدالباسط عبسي. وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الفنانين، كما أكدت المصادر زواجهما، دون إعلان رسمي من أحدهما حتى الآن. والفنان عمر ياسين مغنى يمنى، من مدينة عدن، حاصل على المركز الأول فى برنامج الزمن الجميل على قناه أبوظبى عام 2019.