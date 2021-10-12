عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفجير عدن.. الانتقالي يستنفر قواته ويتوعد الإرهابيين

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365

وجه المجلس الانتقالي الجنوبي باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة أعمال الإرهاب والتعامل معها بكل صرامة، مدينا التفجير الإرهابي الذي استهدف محافظ عدن ووزير الثروة السمكية.



واعتبرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي التفجير الإرهابي، يستهدف عرقلة عودة وزراء حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، وإفشال تنفيذ اتفاق الرياض، وحثت الأجهزة الأمنية على تفعيل أدائها بشكل دائم لمواجهة العناصر الإجرامية.

وأشادت رئاسة المجلس الانتقالي بالمواقف الدولية المنددة بالعملية الإرهابية، وتعاطف وتضامن العديد من الدول منها الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، ومصر، وجامعة الدول العربية.

ودعا المجلس إلى إعلان موقف حازم مما يحدث، وتقديم الدعم اللازم للسلطة المحلية، والقوات المسلحة الجنوبية لمواجهة أعمال الإرهاب التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وليس عدن والجنوب وحسب، نظرًا لأهمية عدن الاستراتيجية والجنوب عمومًا، الذي يشرف على خط الملاحة الدولية.

وظهر الأحد، تعرض موكب محافظ عدن أحمد لملس، رفقة وزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة الشرعية سالم السقطري، لمحاولة اغتيال بواسطة تفجير سيارة مفخخة، لدى مروره في منطقة حجيف، الواقعة بين مديريتي المعلا والتواهي.

وبينما نجا المحافظ ورفيقه الوزير، أفاد مصدر أمني، أن أربعة أشخاص قتلوا جراء التفجير، وأصيب آخرون بجروح متفرقة، بينها إصابات بالغة الخطورة، مرجحا ارتفاع عدد القتلى لاحقا.