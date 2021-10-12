عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثي يحاصرها.. اليمن يدعو الصليب الأحمر لإنقاذ العبدية

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365

دعت حكومة اليمن، الصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ سكان مديرية العبدية جنوبي مأرب، شرقي البلاد والخاضعة لحصار من مليشيا الحوثي.



وتفرض مليشيا الحوثي حصارا مشددا على مديرية العبدية للأسبوع الثالث على التوالي، ما تسبب بتفاقم المعاناة الإنسانية لأكثر من 35 ألف مدني غالبيتهم من النازحين.

وأبلغ وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك، عبر الاتصال الهاتفي، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، كاترينا ريتز، عن الوضع المأساوي الذي تواجهه آلاف الأسر في مديرية العبدية بمحافظة مأرب بينها المئات من الجرحى والمرضى إثر الحصار الهمجي الذي تفرضه المليشيات الحوثية على المديرية.

وقال المسؤول اليمني، إن المليشيات الحوثية تمنع إمدادات الغذاء والدواء والمياه عن السكان وتمنع إجلاء الجرحى، وتستهدف القرى والمساكن بكل أنواع الأسلحة منتهكة بذلك كل قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحث الوزير اليمني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل لإنقاذ أرواح تلك الأسر المحاصرة ونقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج المديرية.

وتتعرض مديرية العبدية لعدوان من مليشيا الحوثي منذ 2015، قبل أن تحاصرها في 21 سبتمبر/أيلول 2021 بشكل خانق ضمن سياسات العقاب الجماعي التي انتهجتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق أبناء مديرية العبدية.

وتستهدف مليشيا الحوثي بشكل ممنهج ومتعمد المدنيين من النساء والأطفال بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا والإضرار بالممتلكات الخاصة، ومخيمات النازحين حيث سجل تقرير حكومي شن المليشيا 2523 هجوما ضد المدنيين.