إصابة ستة مدنيين بينهم أطفال بانفجار ألغام حوثية في مأرب والجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ستة مدنيين منهم ثلاثة أطفال، يوم الإثنين، بانفجار ألغام زرعها الحوثيون، في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي البلاد.

وقال المرصد اليمني للألغام، إن ثلاثة أطفال هم (عبدالرب حسين كريشان، غمدان كريشان، وناجي حسين المصري) أصيبوا؛ نتيجة انفجار ثلاثة ألغام في منطقة المحجزه بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

وكان ثلاثة مدنيين قد أصيبوا، الاثنين، بانفجار لغم للحوثيين في مركبة مدنية تقل تسعة اشخاص.

وأوضح المرصد، أن السيارة تتبع المواطن (أحمد بن حمد الشعبي) أثناء مرورها في الطريق الصحرواي بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأدت الألغام الحوثية في اليمن إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت مليشيا الحوثي في رسالة إلى مجلس الأمن، بزراعة أكثر من مليون لغم، وهي الاحصائية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.