بذريعة الاحتفال بالمولد.. - ميليشيا الحوثي تفرض إتاوات مالية على طلاب المدارس في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء، اتاوات مالية على طلاب المدارس الحكومية تحت مسمى الاحتفال بالمولد النبوي.



مصادر تربوية وطلاب في صنعاء قالت لـ"يمن شباب نت" :" إن ميليشيا الحوثي أجبرت طلاب المدارس الحكومية على دفع مبالغ مالية لدعم الاحتفال بالمولد النبوي على الرغم من الظروف القاسية التي يعاني منها الطلاب والطالبات بمناطق سيطرة الحوثيين".



وأوضحت المصادر بأن :"ميليشيا الحوثي فرضت على كل طالب وطالبة دفع 500 ريال بشكل إجباري وألزمت إدارة المدراس بفرض عقوبات على المخالفين".



يأتي ذلك بعد أن أجبرت ميليشيا الحوثي، المواطنين والمؤسسات الخاصة و أصحاب المحلات التجارية على دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "قافلة الرسول الأكرم".



وخلال السنوات الماضية، حوّل الحوثيون ذكرى المولد النبوي في مناطق سيطرتهم إلى كابوس يؤرق حياة المواطنين بفعل الابتزاز والنهب التي تمارسها الميليشيات الحوثية على المواطنين بمناطق سيطرتها.



وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الارياني "إن الأعياد والمناسبات الدينية والطائفية باتت مواسم تديرها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لممارسة الجباية غير القانونية وابتزاز التجار والمواطنين بالإنتقال من منزل لمنزل لنهب مدخراتهم، بعد أن نهبت خلال7 أعوام من عمر الانقلاب رواتبهم وسبل عيشهم وصادرت حتى المساعدات الغذائية المقدمة لهم".

