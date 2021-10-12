الحوثي يسيطر على جبل المغرة الاستراتيجي في مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرة مليشيات الحوثيين، على جبل استراتيجي شرقي مديرية الجوبة جنوب مأرب. وقالت مصادر محلية، ان المليشيات الحوثية سيطرة على جبل "المغرة" شرقي الجوبة جنوب مأرب. يأتي ذلك بالتزامن مع احتدام المعارك بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين في جبهتي الزاحم والقاهر جنوب غرب مديرية الجوبة.

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