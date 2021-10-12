شكرا لبحثكم عن خبر ايران تفاجئ العالم : مفاوضاتنا مع السعودية في أفضل حالاتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت طهران إن المفاوضات مع السعودية وصلت إلى مرحلة أكثر جدية.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن سقف المفاوضات مفتوح مع السعودية وقد دخلت المفاوضات مرحلة أكثر جدية من أجل الأمن والسلم في المنطقة.

وأشارت إلى أن المحادثات مع السعودية في تقدم وتبحث ملفات عدة بينها اليمن.

وطالبت خارجية طهران، دول الجوار بعدم جعل أراضيهم منطلق للاعتداء على إيران.

والاثنين الماضي، قال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المحادثات بين السعودية وإيران في أفضل حالاتها.

وأضافت الخارجية الإيرانية أنها تحاول استئناف العلاقات مع السعودية، من خلال الاتفاق بين البلدين، مشيرة إلى أن المحادثات شملت قضايا إقليمية وثنائية.

والأسبوع الماضي، أكدت السعودية من جهتها أن جولة رابعة من المحادثات مع إيران جرت في سبتمبر الماضي، وأشار وزير خارجيتها فيصل بن فرحان إلى أن هذه المحادثات لا تزال في مراحلها الاستكشافية.