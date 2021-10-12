القوات الجنوبية تحقق نصرا جديداً شمال الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات الجنوبية المرابطة في قطاع صبيرة الجب شمال غرب جبهات الضالع من كسر هجوم واسع للمليشيات الحوثي باتجاه مواقعها المتقدمة شمال معسكر الجب الاستراتيجي . وتزامنت هذه المحاولة الهجومية مع القيام بعمليات تسلل من ثلاثة مسارات تحت تغطية نارية مكثفة بغية تحقيق أي اختراق باتجاه المواقع المتقدمة ألا ان المليشيات الحوثية انكسرت وعادت بمزيد من الخسائر بين صفوفها بعد ان تم رصد عناصرها المتسللة منذ وقت مبكر واستهدافها بشكل مباشر حسب قواعد الاشتباك .

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