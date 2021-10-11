شكرا لبحثكم عن خبر عكبور تمنع تصوير البرامج والمسلسلات والمسرحيات بعدن من دون تصريح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر مكتب الثقافة بمحافظة عدن تعميم موجه إلى مزاولي المهن الثقافية من مؤسسات انتاج الأفلام السينمائية ومنتجي البرامج والسهرات والفرق الفنية كافة يقضي بعدم قيامهم بأي أعمال مما ذكر أعلاه الا بترخيص مسبق من مكتب الثقافة بعدن لكونه الجهة المخولة بمنح التراخيص لمزاولة المهنة والموافقة على المحتوى لأي عمل فني قبل تسجيله وعرضه .

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