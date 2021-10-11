شكرا لبحثكم عن خبر ماس كهرباء يقتل طفل صغير بعدن .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فجعت احدى كبرى المناطق الشعبية في عدن بوفاة طفل في الساعات الاولى اليوم الاثنين.

وبحسب المعلومات الاولية ان الطفل ايهم محمد سيزار من بيت محمد الفتاحي تزفي بماس مولد كهربائي في منطقة شعب العيدروس في وقت تتغذى المنطقة بالمياه الليلة الماضية ولم تشر المعلومات عن طبيعة الحادثة وملابساتها.

وأضحت المنطقة مزدحمة بالمولدات وخزانات المياه التي تنتشر على طول شعب وجبل العيدروس وتصلها المياه مجدولة 15 يوما في الشهر.

وتترقب المنطقة الى مشروع كبير يجري الاعداد له ببناء خزان يلبي حاجة المنطقة الكبيرة وحدد مكانه في سور مستشفى الشعب القديم قبالة ملعب الشهيد الحبيشي.