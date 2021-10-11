شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. اول موقف رسمي وعلني لمحافظ عدن بعد الحادث الإرهابي الجبان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نترحم على شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا إلى ربهم جراء الجريمة الإرهابية الغادرة التي حاولت النيل منا ومن عزائمنا الا انها زادتنا إصرارًا على المضي فيما بدأناه لإعادة وجه عدن المشرق.. ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. نثمن الموقف الشعبي المتضامن والموقف الإقليمي والدولي المندد بالجريمة. نقلا عن الحساب الرسمي لمحافظ عدن احمد حامد لملس في فيسبوك

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