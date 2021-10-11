شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يكشف عبث الوليدي في عدن نت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحد الزملاء الصحفيين استلم قبل عام عشر شرائح عدن نت من منصور الوليدي ، وحين اعترض موظفون قال لهم : هؤلاء صحفيين وسيشهرون بي.

تقريبا انا وعدد محدود جدا من الصحفيين في عدن لم نحظ بشريحة عدن نت منذ انطلاقتها قبل اعوام ، بالنسبة لي ربما كان تقدير الوليدي ان عملي في صحيفة رسمية لن يسمح بانتقاده فلم يهتم بالامر.

غالبية الزملاء استلموا من شريحتين وبعضهم ثلاث شرائح ، وبعضهم كان يأخذ شريحة في كل زيارة يقوم بها للوليدي ليأخذ منه تصريحا او يجري معه مقابلة صحفية.

لذلك ظل عبث منصور الوليدي بعيدا عن الاعلام طوال الفترة الماضية.

كان السعر الرسمي للشريحة مع المودم لا يتجاوز خمسون الف ريال ، لكن البيع موقف ، فقط يباع في السوق السوداء بثلاثة الاف ريال سعودي.

لم يفتح لعدن نت اي حساب في البنك المركزي ، وتسديد الخدمة يتم عبر شركةالعمقي ، ولا يعلم احد اين يذهب هذا الايراد.

العيب ليس على منصور الوليدي بل على من عينه في هذا المنصب.

وللحديث بقية ،،،

من صفحة الصحفي عبدالرحمن انيس في فيسبوك