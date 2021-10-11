وزارة الداخلية تنعي استشهاد ثلاثة من ضباطها بعمل إرهابي في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الداخلية، استشهاد ثلاثة من خيرة ضباطها، مساء اليوم، إثر عمل إرهابي بزرع عبوة ناسفة بمركبتهم وانفجارها، بمديرية سيئون في وادي حضرموت.



وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه: ننعي ببالغ الحزن والأسى الشهداء الثلاثة الأبرار الذين استشهدوا على أيادي الغدر الإرهابية، إثر زرع عبوة ناسفة في مركبتهم، وجارى تمشيط المنطقة للبحث عن منفذي الحادث.

وأكدت أن العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت الضباط لن تثني الوزارة عن القيام بدورها في حفظ الأمن واستقرار البلاد وضبط العناصر الإرهابية والتخريبية.

ودعت وزارة الداخلية، جميع المواطنين للقيام بالدور المكمل للأجهزة الأمنية في التبليغ عن أي تحركات أو عناصر إرهابية لردعها والكف عن شرها في زهق الأرواح البريئة.

وتقدمت الوزارة، بخالص التعازي لأسر الشهداء، داعية الله عزو جل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيج جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.