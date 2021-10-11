 حيدر أبوبكر العطاس يزور معرض إكسبو 2020 المقام في دبي بمعية السفير فهد المنهالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

زار الرئيس حيدر ابوبكر العطاس رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية معرض إكسبو 2020 المقام في دبي بمعية السفير فهد سعيد المنهالي.



وكان في استقبلهم في الجناح اليمني القنصل العام السفير محمد صالح القطيش المفوض العام للجناح ونائب المفوض العام الدكتورة مناهل عبدالرحمن تابث.

وقد أشاد الرئيس بجناح اليمن وما احتواه من مظاهر تاريخية وثقافية واعتبر ان الجهود المبذولة لاظهار الجناح بهذه الصورة المشرفه هي جهود جبارة فاليمن بالرغم من الظروف التي تمر بها ومن ما قامت به القوى الانقلابية فان القائمين على الجناح استطاعوا ان يتجاوزوا هذه العقبة وان يحرصوا على المشاركة ونجحوا في ابراز الموروث التاريخي بما يليق باليمن وحضارته واضاف دولة الرئيس ان اليمن والامارات تربطهم شراكة استراتيجية قوية ونحن متحدون في رؤيتنا لمستقبل يعم فيه الازدهار.

ويمثل اكسبو 2020 فرصة لاستقاء الدروس من التجارب التنموية الناجحة وأهمها تجربة الإمارات العربية المتحدة. وسيسهم بإيجاد حلول للتحديات التي تواجهنا جميعاً.ويذكر ان معرض اكسبو 2020 تشارك فيه 192 دولة وللمرة الاولى يكون لكل دولة جناحها المستقل وسيستمر حتي تاريخ 10 ابريل 2022. رافق دولة الرئيس خلال زيارته الاستاذ ابوبكر العطاس مدير مكتب دولة الرئيس.