وزير التخطيط يبحث مع نظيرته المصرية التعاون بمجالات التنمية وتأهيل الكوادر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، مع نظيرته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة حلمي، أوجه التعاون في مجالات التنمية وتأهيل الكوادر اليمنية بعدد من القطاعات.



واستعرض اللقاء التجارب والإنجازات المصرية التنموية الشاملة ضمن خطة التنمية ٢٠٣٠، وأهداف تحقيق التنمية الأفريقية ٢٠٦٣، والتجربة المصرية الفريدة (حياة كريمة) الهادفة إلى رفع الخدمات التنموية المستدامة، والخطط والبرامج المعتمدة لنجاح التنفيذ.

وتطرق الوزير باذيب، إلى حاجة اليمن للتعاون في مجالات تأهيل الكوادر ونقل الخبرات والتجارب المصرية الناجحة ولا سيما بمجال التنمية .. مشددا على أهمية مواصلة التعاون بمختلف المجالات، في الفترة القادمة، من خلال اللجنة الوزارية اليمنية - المصرية المشتركة.

وأكد عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف الجوانب .. شاكرا مواقف مصر إلى جانب الشرعية لمواجهة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.

من جانبها أبدت الوزيرة المصرية، استعداد بلادها للتعاون بمجالات الخبرات والتدريب وغيرها من المجالات المقدمة للجانب اليمني.

حضر الاجتماع وزير مفوض عن السفارة اليمنية فيي القاهرة جمال جباري.