نائب الرئيس يعزي في استشهاد البطل المناضل الشيخ ناصر السعيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد المناضل الشيخ ناصر أحمد السعيدي الذي ارتقت روحه الطاهرة إلى بارئها في ميادين العزة والكرامة والشرف.



وأشار نائب الرئيس، في البرقية، إلى مناقب الشهيد المناضل ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء الوطني والبطولي وتضحياته الجسيمة التي قدمها في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية الكهنوتية، ليرتقي اليوم شهيداً مجيداً وهو يدافع عن الأرض والعرض ضد اعتداء غاشم وحصار جائر تفرضه المليشيات الحوثية الكهنوتية على أبناء مديرية العبدية، ويلتحق بأبنائه الأربعة الأبطال الذين سبقوه شهداء في درب الحرية والكرامة والجمهورية درب العظماء من المناضلين الكبار الذين أفنوا حياتهم في سبيل دينهم ووطنهم وافتدوهما بأرواحهم الطاهرة.

كما أشاد نائب رئيس الجمهورية بالبطولات التي يسطرها أبناء العبدية وصمودهم الفريد تجاه آلة الموت والقتل والإرهاب الحوثية واستمرار جرائمها بحق المدنيين والنساء والأطفال، داعياً الأحرار للعمل على فك الحصار والتضامن والاصطفاف لإدانة وردع جرائم الحوثي ضد الإنسانية وضد حياة المدنيين العزل.

وأكد نائب الرئيس، بأن هذه المواقف النضالية المشرفة والتضحيات العظيمة للشهيد السعيدي ولكل أبناء شعبنا اليمني العظيم بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم وفئاتهم لهي أعظم دليل على عدالة قضيتنا وحتمية انتصارها القريب، وخيرُ شاهد على إرادة شعبنا وشجاعة أبطالنا في الدفاع عن المكتسبات ورفض مشاريع الإمامة ومخلفاتها، وستبقى، هذه الملاحم، خالدة في ذاكرة الأجيال يستلهمون منها معاني التضحية والفداء لنصرة وطنهم ومجتمعهم ورفضهم للظلم والكهنوت.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل السعيدي وأبناء الشعب اليمني في رحيل قامة نضالية وطنية كبيرة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده وكل الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته، ويكتب لهذه التضحيات والدماء الزكية بالنصر لليمن واليمنيين.