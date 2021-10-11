وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة الصربية بلغراد على هامش مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس حركة عدم الانحياز ، مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق بن مبارك الى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأهمية البناء عليها وتطويرها والاستفادة من الخبرات الفنية لصربيا في المجالات الحيوية.

كما وضع الوزير بن مبارك، نظيره الصربي في صورة أخر التطورات التي تشهدها اليمن وما ترتكبه المليشيات الحوثية المتمردة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب اليمني واستمرار رفضها لكل مبادرات السلام.

هذا وأكد الجانبان على الحاجة الملحة لوضع حد لمعاناة اليمنيين وإنهاء الحرب والانقلاب ومعالجة الأوضاع بالوسائل السلمية كون الحروب لا تولد إلا الدمار والمآسي، واتفقا على متابعة تجديد التعاون الثقافي والمنح الدراسية لليمن ودعم اليمن بلقاحات (كوفيد-19).

وأكد الوزير الصربي دعم بلاده لليمن ووحدته وسيادته وسلامته الإقليمية.

حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر محمد هادي، ومساعد وزير الخارجية الصربي للشؤون الثنائية فلاديمير ماريك.