الرئيس هادي يعزي في استشهاد المناضل الشيخ ناصر السعيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد المناضل الشيخ ناصر السعيدي، في ميادين العزة والكرامة في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



واشاد الرئيس، بالمواقف البطولية التي سطرها الشهيد المناضل السعيدي في مختلف جبهات القتال مع رفاق دربه من ابطال الجيش والمقاومة الشعبية في مواجهة المليشيات الحوثية الايرانية، والدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، وتلقين المليشيات الايرانية دروساً قاسية في التضحية والفداء..مؤكداً ان مثل هذه المواقف التي سطرها الشهيد السعيدي ستظل حاضرة في وجدان وذاكرة الاجيال القادمة.

وعبر الرئيس في البرقية، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.