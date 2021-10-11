نساء العبدية وحرائر اليمن ينددن بصمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نددت نساء وطالبات اليمن في وقفتين احتجاجيتين، اليوم، في محافظة مأرب بالصمت الدولي ازاء الجرائم الانسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي التابعة لايران، بحق المدنيين في محافظة مأرب ومديرياتها وما يتعرضون له من ابادة جماعية امام مرآى ومسمع المجتمع الدولي ما يكشف زيف مواقفها الانسانية وازدواجيتها في المواقف تجاه القضايا الانسانية التي تذرف باسمها دموع التماسيح وتحركها القوي باسم الوضع الانساني لوقف تحرير محافظة الحديدة وتجاهلها الجرائم التي يتعرض لها سكان محافظة مأرب من جرائم انسانية يندى لها الجبين.



واستنكرت الوقفة النسوية الاولى، امام مقر المنظمات الانسانية الاممية الدولية (فندق اللوفر) و التي نفذتها العشرات من نساء مديرية العبدية والمديريات والمحافظات الاخرى الساكنين في عاصمة المحافظة، بالصمت الاقليمي والعالمي وتنصل كل المنظمات الاممية والحقوقية والانسانية عن واجبها الانساني لليوم الـ 22 التي يعيشها سكان مديرية العبدية تحت الحصار المطبق والنار من مختلف الاسلحة المحرمة دولياً باستراتيجية الارض المحروقة واغلاق كافة المنافذ وزراعتها بالالغام ومنع دخول الاغذية والمياه الصالحة للشرب وحليب الاطفال والمشتقات النفطية والغازية والادوية، وبات المدنيون بعد نفاذ كافة الاحتياجات الاساسية يواجهون الموت بصورة بطيئة جوعا ومرضا الى جانب الموت بالصواريخ البالستية ومختلف انواع الاسلحة التي تطلقها المليشيا على المدنيين.

وطالبت النساء في بيان صادر عن الوقفة سلمن نسخ منه لممثلي المنظمات الاممية، المنظمات الاممية، بالتدخل العاجل لانقاذ المدنيين في مديرية العبدية من نساء واطفال وكبار سن ومرضى من الابادة الجماعية، وفك الحصار عنهم ومد جسر جوي لايصال الادوية والاغذية التي انعدمت تماما لمساعدتهم على مقاومة الموت جوعا ومرضا.

كما طالبت النساء، المنظمات الاممية العاملة في المجال الانساني بسرعة تسيير قوافل غذائية ودوائية لاغاثة لابناء المديرية، وتشكيل فريق حقوقي وانساني للوقوف على هذه الكارثة الانسانية التي يخلفها العدوان والحصار من قبل مليشيا الحوثي على ابناء المديرية.

وطالبت النساء في الوقفة الاحتجاجية الامم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة ارهابية وقادتها مجرمي حرب يجب ملاحقتهم انصافا للضحايا وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

فيما نددت طالبات مدرسة بلقيس الثانوية للبنات بمدينة مأرب بصمت المجتمع الدولي ازاء الاستهداف الممنهج لمليشيا الحوثي للمدنيين في الاحياء السكنية في عاصمة المحافظة والمديريات بالصواريخ البالستية والمسيرات، اخرها استهداف حي الروضة بمأرب واسفر عن سقوط 35 مدنيا بين شهيد وجريح اغلبهم من الاطفال والنساء وبينهم زميلتهن "حماس".

وناشدت الطالبات في وقفتهن الاحتجاجية الضمير الانساني للمجتمع الدولي للتحرك السريع والصادق والقوي لايقاف مليشيا الحوثي عن جرائمها الارهابية باستهداف المدنيين في مدينة مأرب والمديريات الاخرى بالصواريخ البالستية والمسيرات.