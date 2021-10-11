الوكيل فضائل يدعو لتطهير المديريات المحررة في حجة من الألغام والعبوات الناسفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ومشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، لتطهير المديريات المحررة بمحافظة حجة، من الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتي راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء الأبرياء.



وأوضح فضائل خلال تفقده، اليوم، الأوضاع في المديريات المحررة بمحافظة حجة، ان الالغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية تسببت في استشهاد وجرح ٦٠٠ مدني، أغلبهم من النساء والأطفال.

واطلع وكيل وزارة حقوق الانسان، على الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية الانقلابية بحق المدنيين وممتلكاتهم، جراء القصف الصاروخي والطيران المسير وزراعة الالغام والعبوات الناسفة في منازلهم ومزارعهم.

وزار الوكيل فضائل، أسرة المواطن مالك محمد صالح البيشي الذي استشهد بانفجار لغم في مديرية حيران قرية الدير..مؤكداً على ضرورة تطهير المنطقة من الألغام الحوثية التي زرعتها في منازل المواطنين والطرقات.

وتشير التقديرات، ان هناك أكثر من مليوني ونصف لغم أرضي زرعتها ميليشيات الحوثي في أكثر من 15 محافظة بجميع الأنواع من مضادة الأفراد والمركبات والألغام البحرية لتنفجر وتسبب اكبر الضرر بالضحايا المدنيين .