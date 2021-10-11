شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يوجه نداءاً عاجلاً للمجتمع الدولي بسبب جرائم الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، نداءاً عاجلاً للمجتمع الدولي والامين العام للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الاممي والأمريكي لوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بحق المدنيين في مديرية ‎العبدية بمحافظة ‎مأرب بعد فرضها حصار غاشم على المديرية.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان مديرية العبدية التي تتعرض لحصار حوثي غاشم منذ قرابة شهر تحتضن أكثر من (35.000) نسمة من السكان الأصليين والنازحين غالبيتهم من كبار السن والنساء والاطفال، يتوزعون على اكثر من (5300) أسرة في قلب المديرية واطرافها، ولا يوجد في المديرية اي ألوية عسكرية أو معسكرات أو اهداف عسكرية"‏.

واضاف الارياني "ان مديرية العبدية تتعرض لعدوان بربري من مليشيا الحوثي منذ العام 2015، وفي21 سبتمبر 2021م فرضت المليشيا حصاراً خانقاً عليها ومنعت الامدادات الغذائية والطبية بهدف تجويع المدنيين، ما أدى إلى نفاذ المواد الغذائية والأدوية من مستشفى الشهيد علي عبد المغني الذي يعتمد عليه غالبية السكان"‏.

وأشار الارياني الى قصف مليشيا الحوثي الارهابية المناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين في المديرية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة ومختلف الاسلحة الثقيلة، واستهدفت بشكل ممنهج ومتعمد المدنيين من النساء والأطفال بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا والاضرار بالممتلكات الخاصة ومخيمات النازحين‏.

ولفت الى انه وضمن سياسات العقاب الجماعي التي انتهجتها مليشيا الحوثي الارهابية بحق ابناء مديرية العبدية، اكد فريق وحدة الرصد والتوثيق بمكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، ان المليشيا شنت (2523) هجوماً استهدف المدنيين، ورصد الفريق (135) إصابة بين المدنيين تنوعت بين (87)رجال و(31) من النساء و(17) من الأطفال‏.

وبحسب التقرير، فقد وصلت عدد الاختطافات والاعتقالات التعسفية ضد المدنيين (3278)، وتوقفت (18) مدرسة عن التعليم بسبب استهدافها من قبل المليشيات بالمقذوفات الصاروخية، ونتج عن ذلك توقف (8392) طالباً وطالبة عن الدراسة، واستهدفت (442) سيارة ومركبة لمواطنين مدنيين ليس لهم اي علاقة بالجانب العسكري أثناء تنقلهم داخل المديرية‏.

كما رصد الفريق الحقوقي قيام مليشيا الحوثي الارهابية بزراعة (4289) لغم فردي في المديرية، أسفرت عن إصابة (262) من المدنيين بينهم ( 213) رجل و(32) نساء و(26) طفل، كما توفي (3) مدنيين جراء الحصار وعدم قدرتهم الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج‏.

حيث رصد الفريق الحقوقي (9827) طفلا بحاجة إلى الرعاية الصحية وتوفير الاحتياجات الطبية والصحية اللازمة، وتقول الاحصائيات التي رصدها الفريق بأن سوء التغذية الوخيم يتمدد في أوساط الأطفال بسبب استمرار الحصار ، وهناك تحذيرات طبية ومناشدات لإنقاذ حياة (4265) طفلاً بسبب سوء التغذية.

وبحسب التقديرات الصحية فإن (3415) امرأة بحاجة إلى الرعاية الصحية، واستمرار رعايتهن من قبل الجهات الطبية والصحية، وقد تتعرض حياتهن وأطفالهن لمخاطر كبيرة بسبب الحصار، بالإضافة إلى (23) مصاب بالفشل الكلوي ويحتاجون للأدوية والمستلزمات ونقلهم إلى مستشفيات ومراكز صحية خارج المديرية‏.

وقال الارياني" ان مليشيا الحوثي الارهابية تواصل إعاقة ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والمنظمات الدولية والمحلية للقيام بدورها الإغاثي والإنساني، كما منعت وصول الفرق والطواقم الطبية إلى قرى مديرية ‎العبدية الأمر الذي يتسبب في كارثة طبية وصحية في أوساط المدنيين في جريمة حرب مكتملة الأركان"‏.

واشار الارياني الى اغلاق جميع مدارس المديرية أبوابها بسبب الحصار الخانق نتيجة تخوف الأهالي على أبنائهم وعزوف المدرسين عن التدريس بسبب ما تعيشه المديرية من أوضاع إنسانية صعبة، ونظراً لانعدام المواد البترولية فقد تقطعت أوصال المديرية مما اضطر الناس الى استخدام المواشي في التنقل‏.

واوضح ان الكهرباء توقفت في المديرية بشكل كلي بسبب انعدام الديزل، ومنعت مليشيا الحوثي التجار من دخول المياه المعدنية، ما اضطر السكان لشرب المياه المالحة والملوثة، ما يهدد 35 ألف نسمة بالإصابة بالأمراض والأوبئة، وقد يفقد العشرات من هؤلاء حياتهم بسبب هذه الكوارث الصحية لا سيما الأطفال والنساء‏.

وفي الجانب الزراعي، تؤكد التقارير ان هناك العديد من المحاصيل والاعلاف الحيوانية مهددة بالجفاف نتيجة للانعدام الكلي لمادة الديزل التي يعتمد عليها المزارعون في سقي الاراضي الزراعية والذي يعتمد عليها غالبية السكان في معيشتهم وكسب الرزق‏.

وأكد الارياني ان مليشيا الحوثي تتجاهل الدعوات والنداءات المتكررة لفك الحصار عن مديرية العبدية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتمعن في إستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمختلف الأسلحة ما ينذر بكارثة إنسانية تتهدد حياة الآلاف قتلاً وجوعاً ومرضا، إضافة إلى محاولة تهجير الآلاف قسراً نحو مناطق أخرى‏.

وحمل الارياني قيادات مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن جرائم الحصار والتجويع واستهداف المدنيين في مديرية العبدية وباقي مديريات محافظة مأرب..داعياً اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجرائم، وتشكيل فريق قانوني لملاحقة الجناة محلياً ودوليا‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته القانونية والانسانية والاخلاقية والضغط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار فوراٍ عن مديرية العبدية، والسماح بتدفق المواد الغذائية والدوائية، ووقف عمليات القتل الممنهج للمدنيين، واحالة المسئولين عنها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها "جرائم حرب".