وزير النقل يبحث مع نظيره المصري التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، مع وزير النقل المصري الفريق كامل عبدالهادي، اوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.



وفي اللقاء، اكد وزير النقل، اهمية الدور الذي تحظى به جمهورية مصر العربية في مساندة ودعم جهود العمل العربي المشترك لاسيما بالمجالات الاقتصادية والتنموية والانسانية..مستعرضاً جملة الاوضاع والتحديات التي تشهدها البلاد وما افرزته من نتائج سلبية ادت لتدهور النشاط الاقتصادي والاستثماري .

وأشاد بالنجاحات التي تحققت في مجال التنمية في مختلف مجالات الحياة ومنها قطاع النقل..متطلعاً إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الناحجة في تطوير وتحسين قطاعات النقل في اليمن البحرية والجوية والبرية وزيادة الاستثمار في هذا الجانب ..مؤكداً على اهمية تعزيز آليات التعاون في مجالات النقل بما يكفل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه اكد وزير النقل المصري، موقف جمهورية مصر الداعم للحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً..معرباً عن أمله ان تفضي جهود المجتمع الدولي والاقليمي إلى وقف الحرب وتحقيق السلام من خلال الحل السياسي العادل والشامل لتبدأ بعدها عمليات الاعمار والتنمية في مختلف المجالات.

واتفق الطرفان على ترتيب لقاءات مكثفة بين المختصين بالوزارتين على هامش انعقاد الدورة الـ ٣٤ لوزراء النقل العرب المقرر انعقادها خلال الايام القادمة، لمناقشة عدد من المواضيع والملفات المتعلقة بتعزيز الجهود والمصالح المشتركة بين الجانبين.

حضر اللقاء وكيل اول وزارة النقل المصري ورئيس قطاع النقل البحري اللواء بحري رضاء اسماعيل وعدد من المختصين بالوزارة والسكرتير الثاني في سفارة بلادنا في القاهرة عبدالله خالد.