شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الجزائري يرفض إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضي بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن الجزائر لن تستضيف قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها.



وقال تبون في حوار صحفي أذاعه التلفزيون الرسمي إن "التعاون العسكري مع أمريكا سيتواصل فلهم حق التحليق في أجوائنا دون إشكال لكن لن تكون هناك قواعد عسكرية في الجزائر".

على جانب آخر اعتبر تبون أن تصرفات فرنسا "العدائية" هي التي دفعت الجزائر لغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، لافتا إلى أن عودة سفير بلاده إلى باريس مشروطة باحترام الجزائر.

هذا وتعيش الجزائر وفرنسا أزمة جديدة حيث قررت رئاسة الجمهورية الجزائرية الأسبوع الماضي استدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس ويأتي هذا القرار على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشرتها صحيفة "لوموند" حول الذاكرة الفرنسية بالجزائر وإساءته للجزائريين وهو الأمر الذي أثار الغضب الجزائري رسميا وشعبا.