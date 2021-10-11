قيادة المجلس الاستشاري لكتلة حلف وجامع حضرموت تطّلع على خطة عمل قيادة الكتلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكلا

اطلعت قيادة المجلس الاستشاري لكتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب، برئاسة العميد سالم سعيد بادحيدوح المرشدي، ونائبه الدكتورة سارة بامهدي، على خطة عمل قيادة الكتلة صباح اليوم الأثنين.



وخلال اللقاء اطلع نائب رئيس كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب المقدم أحمد بامعس، والامين العام للكتلة الأستاذ سالم بن دهري، قيادة المجلس الاستشاري للكتلة على خطة عملهم خلال الثلاثة الأشهر القادمة، والتي وضعتها قيادة الكتلة نصب أعينها، مشيرة قيادة المجلس لعدد من النقاط سيتم عرضها على الهيئة التنفيذية لإقرارها.

وتطرق اللقاء لعرض عدد من الخطط والمشاريع التي ناقشها المجتمعين وآلية تنفيذها، والتي تأتي ضمن جهود الكتلة للعمل لخدمة حضرموت وأهلها على وجه الخصوص والجنوب عمومًا