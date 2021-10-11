شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية بعدن حول الإجراءات الإحترازية في المنافذ الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية لتأهيل العاملين في المنافذ الحدودية حول الإجراءات الإحترازية والوقائية لتجنب إنتقال العدوى عبر المسافرين القادمين إلى اليمن، والذي تنفذها منظمة الصحة العالمية والإدارة العامة لصحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتهدف الدورة على مدى 5 أيام، إلى اكساب 20 مشاركاً من موظفي مطار عدن ،معارف ومهارات حول كيفية التعامل مع الحالات المتوقعة القادمة عبر المطار واكتشاف اصابتها بفيروس (كوفيد-١٩).

وأشار مدير الإدارة العامة لصحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة الدكتور جمال الماس ومدير مطار عدن الدولي عبدالسلام العمري، بأهمية الدورة في بناء قدرات العاملين في المنافذ الحدودية بما يكفل تعزيز الاجراءات الصحية من خلال مراقبة القادمين للأراضي اليمنية..مشيدين بجوانب الدعم المقدم من مركز الملك سلمان والذي يشمل مختلف المجالات.