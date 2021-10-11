تدشين برنامج الدورات التدريبية في مجال التطبيق العملي لخريجي الطب بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد الأستاذ فهمي عوض باضاوي بمعية الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل، برنامج الدورات التدريبية في مجال التطبيق العملي للطلاب الخريجين من كليات الطب والعلوم الصحية والبيئة والعلوم بجامعة حضرموت والمعاهد الصحية التي ينظمها المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بالمكلا.



واستهدف البرنامج تدريب أكثر من 210 متدرب من الطلاب والطالبات الخريجين يستمر على مدى ثلاثة أشهر.

وفي حفل تدشين البرنامج أكد الوكيل باضاوي بأن حضرموت لديها طاقات وقدرات قادرة على خدمة المجتمع وبخاصة القطاع الصحي مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعد خطوة في المسار الصحيح قدمت عليها إدارة المركز الوطني لتنفيذ مثل هذه البرامج والدورات التدريبية التي تسهم رفع قدرات وكفاءة الخريجين من الطلاب في المجال الطبي بهدف ربط الجوانب النظرية بالواقع العملي والتطبيقي مؤكدا بأن الكادر العامل بالمختبرات يعد أساسا للتشخيص لكافة الأمراض في المرافق الصحية والمستشفيات بالمحافظة.

من جانبه أعرب الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل عن شكره وتقديره لإدارة المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية وكل العاملين فيه لجهودهم في تنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية التي تسهم في تطوير مهارات وقدرات الطلاب والطالبات الخريجين وكذا تقديم خدمات الفحوصات التشخيصية للمجتمع مؤكدا دعم مكتب وزارة الصحة والسكان لكافة برامج ومهام المركز كونه يقدم خدمات مباشرة للمرضى ويخفف من معاناتهم المرضية .

وبدوره قال الدكتور وليد عبدالله البطاطي مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بحضرموت الساحل أن هذا البرنامج يأتي بمباركة من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ومكتب وزارة الصحة والسكان بالمحافظة كونه برنامج نوعي عملي يمكن الخريجين من التعرف اكثر على الواقع العملي وربط كل ما تلقوه في الدراسة النظرية بالواقع مشيرا إلى أنه سيتم ادراج البرنامج ضمن خطة المركز للعام القادم 2022م واعتماد تنفيذه سنويا وهذه التجربة الأولى التي يقدم عليها المركز بما يتماشى مع شعاره ‘‘ سعي دائم نحو التميز ‘‘ وتحقيق اهدافه لتنمية القدرات والكفاءات العلمية والعملية في مجال الخدمات التشخيصية والمختبرية شاكرا السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب وزارة الصحة والسكان بالمحافظة لجهودهم في تذليل كل الصعاب التي تواجه عمل المركز لما من شأنه خدمة المرضى في حضرموت