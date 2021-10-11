هيئة رئاسة المجلس الانتقالي: العناصر التي ارتكبت الجريمة الإرهابية بالتواهي لن تفلت من العقاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - عدن

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعًا لها اليوم، برئاسة الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس.



ووقف الحاضرون، في بداية الاجتماع، دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، محافظ العاصمة عدن، ووزير الزراعة والثروة السمكية في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، اللواء سالم عبد الله السقطري، ظهر أمس، في منطقة حجيف بمديرية التواهي، سائلين المولى العلي القدير أن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وعبّرت هيئة رئاسة المجلس عن إدانتها للعملية الإرهابية الجبانة، مُشددةً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة أعمال الإرهاب والتعامل معها بكل صرامة، ومؤكدةً على أن العناصر الإجرامية المتورطة في تلك الأعمال لن تفلت من العقاب.

كما حثّت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأجهزة الأمنية كافة لتفعيل أدائها بشكل دائم لمواجهة هذه العناصر الإجرامية، التي تدفع بها عناصر معادية، لإقلاق السكينة العامة للعاصمة عدن، وعرقلة عودة وزراء حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، وإفشال تنفيذ اتفاق الرياض.

وحيّت هيئة الرئاسة، المواقف الدولية المنددة بالعملية الإرهابية، وتعاطف وتضامن عدد من الدول منها الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، ومصر، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، وكذا المنظمات الدولية، مُشددةً في السياق على ضرورة إعلان موقف حازم مما يحدث، وتقديم الدعم اللازم للسلطة المحلية، والقوات المسلحة الجنوبية لمواجهه أعمال الإرهاب التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وليس عدن والجنوب وحسب، نظرًا لأهمية عدن الاستراتيجية والجنوب عمومًا، الذي يشرف على خط الملاحة الدولية.

كما أعربت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عن بالغ أسفها للخسائر في الأرواح والممتلكات جراء إعصار "شاهين" الذي ضرب محافظة حضرموت، داعيةً دول التحالف العربي والمنظمات الدولية الإغاثية إلى تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.

وفي ختام اجتماعها، ناقشت هيئة رئاسة المجلس التقرير المُقدم من الإدارة العامة للشؤون الخارجية، عن المستجدات الدولية المتعلقة بالشأن الجنوبي، والذي تضمن جُملة من التوصيات الهادفة للتعامل مع تلك المستجدات، لتحسين أداء المجلس خارجيًا، واتخذت ما يلزم بشأنها.