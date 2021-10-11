شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يصدر اول قرار تكليف بعد نجاته من تفجير إرهابي امس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، اليوم قرار بشأن تكليف، وكيل المحافظة، عدنان محمد الكاف، للإشراف على المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي/عدن. وحسب القرار يقوم الكاف برفع تقارير شهرية مفصلة عن أعمال المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي إلى محافظ المحافظة رئيس مجلس الإدارة.

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