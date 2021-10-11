شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية في 4 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، اليوم، اتفاقية مشتركة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية للطلاب والطالبات والكوادر التعليمية في اربع محافظات.



ويستفيد من مشروع خدمات الرعاية الصحية في محافظات عدن وحضرموت ومأرب وتعز في مرحلته الثانية 250,211 فردًا.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي، أنه سيجري بموجب المشروع دعم 40 فريقاً طبياً متنقلاً للقيام بزيارات دورية على مدارس التعليم الأساسي الممتدة في محافظات عدن وحضرموت ومأرب وتعز، وذلك بهدف تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لطلاب وطالبات المدارس وكادرهم التعليمي، والحد من انتشار الأمراض السارية والمعدية والأوبئة..مشيراً الى ان المشروع يهدف إلى تعزيز المشاركة في حملات التطعيم والتوعية والتثقيف الصحي لطلاب وطالبات المدارس، والمشاركة بحملات التوعية المجتمعية للحد من انتشار سوء التغذية والوقاية منه.