تدشين برنامج الشهر الوردي للوقاية من سرطان الثدي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، برنامج الشهر الوردي للوقاية من سرطان الثدي والذي تنفذه مؤسسة فينا خير للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان (أمل).



وعبر نيمر عن شكره، لمؤسسة فينا خير ومؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان على تنفيذ مثل هذه البرامج التوعوية في عموم مديريات المحافظة..مؤكداً دعم السلطة المحلية لكافة الأنشطة والفعاليات التي تساهم في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

ويهدف برنامج الشهر الوردي، إلى توعية المجتمع عن مرض السرطان وأسبابه وطرق الوقاية منه وإجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي وافتتاح رسمي لعيادة الماموجرام والتنسيق مع المؤسسات المختصة لعلاج أورام السرطان في اليمن وخارجه.