شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة تنظم لقاءات تشاورية حول مشروع التخفيف من آثار كورونا بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعين تشاوريين ضمن المرحلة الثانية من مشروع التخفيف من آثار (كوفيد-19) على خدمات الصحة الانجابية وصحة الأم والوليد والأطفال والمراهقين وكبار السن بدعم منظمة الصحة العالمية.



واكد وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي، أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز قدرات ومهارات الكوادر الصحية العاملة في الميدان والإستفادة من المعلومات المقدمة في تطوير ورسم السياسات الخدمات الصحية في المرحلة المقبلة.