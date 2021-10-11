التحالف الوطني يدين العملية الإرهابية التي استهدفت وزير الزراعة ومحافظ عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعرب التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، عن إدانته واستنكاره بشدة العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، ومحافظ عدن أحمد لملس والمرافقين لهما.



وطالب التحالف الوطني في بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية ، الجهات المعنية بضبط الجناة وإجراء تحقيق خاص بالقضية ومحاسبتهم وفقاً للقانون واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الجانب الأمني والعسكري والمنصوص عليها في إتفاق الرياض، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة.

وعبر التحالف الوطني، عن أحر التعازي لذوي الشهداء..داعيا الحكومة إلى تكريمهم والاهتمام بذويهم وتعويضهم وتعويض كل المتضررين من الأحداث ورعاية جرحى الحادث الإرهابي الجبان.