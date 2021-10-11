لقاء تشاوري في شبوة يناقش سبل توحيد الجهود في معركة الوطن ضد مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اللقاء الموسع الذي عقد، اليوم، برئاسة محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، سبل توحيد الجهود في معركة الوطن ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، ودحرها من مديريات بيحان.



وأكد المحافظ في اللقاء الذي ضم قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية، ان محاولة المليشيا الحوثية العودة بالبلاد إلى الحكم السلالي الطائفي العنصري وفرض نفسها بقوة السلاح، تمثل خطراً كبيراً لا يمكن القبول به ولا التعايش معه، لانها تحمل الشر وإستعباد البشر، وفرز المجتمع والشعب بناء على العرق والسلالة.

واشار الى ان ا الحرب فرضتها المليشيا الانقلابية على الشعب والوطن، لخدمة المشروع الإيراني الطائفي الذي يستهدف زعزعة امن اليمن والمنطقة، وطمس الهوية اليمنية وضمها للمشروع الفارسي..لافتاً الى أن ثورة سبتمبر مهدت وهيأت الطريق لقيام ثورة أكتوبر وصولاً إلى الاستقلال الوطني في الثلاثين من نوفمبر عام 1967م..موضحاً بان المليشيا الانقلابية تمثل خنجراً مسموماً في جسد اليمن، ولا يمكن ان يتحقق سلام ولا استقرار طالما بقيت هذه المليشيات.

ودعا محافظ شبوة، الى وحدة الصف خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لدحر هذا المشروع وتطهير اليمن من اليد الطائفية السلالية التي تمثل خطراً على الجميع.

من جانبه أوضح الشيخ علي باجيده خطر الحركة الحوثية على العقيدة والوطن..مشدداً على ضرورة رص الصفوف وتوحيد الكلمة من أجل مواجهة ومجابهة هذا الخطر حتى يتم القضاء عليه.