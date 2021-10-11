البحسني يوجه باعتماد إقامة دوري للفرق الشعبية بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل حسن مسجدي، بحضور وكيل المحافظ المساعد للشباب فهمي باضاوي، للإطلاع على النشاط الرياضي والشبابي.



وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية تولي قطاعي الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا، وتبذل مساعي لتحسين وضع الرياضة، موجهًا باعتماد إقامة دوري للفرق الشعبية بساحل حضرموت، اهتمامًا من قيادة السلطة لتنشيط الحراك الشبابي وعودة الرياضة بعد انقطاعها نتيجة لجائحة كورونا.

من جانبه عبّر مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت عن خالص شكره وتقديره لجهود السلطة في دعم القطاعات الشبابية والرياضي، التي يستفيد منها الشباب في بناء أجسامهم وتنوير عقولهم، بدلًا من ضياعها في الممنوعات، مؤكدًا أن قيادة المكتب ستباشر عملها بتنفيذ توجيهات السيد المحافظ من خلال إقامة دوري للفرق الشعبية.