اخبار الخليج / اخبار اليمن

البحسني يوجه باعتماد إقامة دوري للفرق الشعبية بساحل حضرموت

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يوجه باعتماد إقامة دوري للفرق الشعبية بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل حسن مسجدي، بحضور وكيل المحافظ المساعد للشباب فهمي باضاوي، للإطلاع على النشاط الرياضي والشبابي.

 

وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية تولي قطاعي الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا، وتبذل مساعي لتحسين وضع ، موجهًا باعتماد إقامة دوري للفرق الشعبية بساحل حضرموت، اهتمامًا من قيادة السلطة لتنشيط الحراك الشبابي وعودة الرياضة بعد انقطاعها نتيجة لجائحة .

 

من جانبه عبّر مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت عن خالص شكره وتقديره لجهود السلطة في دعم القطاعات الشبابية والرياضي، التي يستفيد منها الشباب في بناء أجسامهم وتنوير عقولهم، بدلًا من ضياعها في الممنوعات، مؤكدًا أن قيادة المكتب ستباشر عملها بتنفيذ توجيهات السيد المحافظ من خلال إقامة دوري للفرق الشعبية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا