مدير عام الصحة بالمهرة يناقش مع باعبّاد أهمية دور المرأة في توعية المجتمع حول الوقاية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

ناقش مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد اليوم، مع مديرة تنمية المرأة بمديرية سيحوت الأستاذة أوسان عقيل باعبّاد دور المرأة في توعية المجتمع بأهمية الوقائة من فيروس كورونا.



وأكد مدير عام مكتب الصحة الى أهمية دور منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية في توعية المواطنين بالطرق الوقائية والأحترازية وتجنب التجمعات والأزدحام في المناسبات من خلال المشاركة المجتمعية للحد من تفشي الوباء بالمديرية.

ولفت أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد كافة الجهود من قبل المواطنين للقضاء على الأوبئة بما فيها فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع من مخاطر الإصابة ، مشدداً على ضرورة حشد الطاقات في نشر التوعية الصحية ورفع مستوى الوعي بين اوساط المجمتع.

ودعى المواطنين الى ضرورة الألتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من لجنة الطوارئ والجهات الصحية كاجراء استباقي واحترازي لمواجهة هذا الوباء المستجد.

بدورها أبدت باعباد استعدادها في الوقوف الى جانب القطاع الصحي في هذه المرحلة التي تستوجب تكاتف الجميع في عملية التوعية المجتمعية للحد من أنتشار فيروس كورونا بالمديرية ، مشيده بدور مكتب الصحة في متابعة الوضع الوبائي عن قرب وجهوده المبذولة من أجل أتخاذ عدداً من الأجراءات الأحترازية في ظل تفشي الموجه الثالثة من جائحة كورونا.

حضر اللقاء نائب المدير لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ سعيد مبارك معرابي ورئيس فريق الإستجابة السريعة في مديرية سيحوت الأستاذ عمر عبدالله العدل والدكتور عبدالله ثوبان مدخل البيانات في الإستجابة السريعة ورئيس قسم الإعلام بمكتب الصحة الإعلامي عماد باحميش والأستاذ محمد سعد الزويدي مدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية.