أمين عام محلي المهرة يدشن برنامج الشهر الوردي أكتوبر للوقاية من سرطان الثدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم الإثنين، برنامج الشهر الوردي أكتوبر (حملة توعية للوقاية من سرطان الثدي في عموم مديريات المحافظة)، تنفذه مؤسسة فينا خير للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان (أمل).



وفي فعالية التدشين شكر الأمين العام مؤسسة فينا خير ومؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان على تنفيذها لهذا البرنامج التوعوي في عموم مديريات المحافظة، مؤكداً على دعم السلطة المحلية لكافة الأنشطة والفعاليات التي تساهم في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

بدوره أشار مدير عام مكتب الصحة الدكتور عوض مبارك إلى أن مكتب الصحة يعمل على توسيع الشراكات مع كافة منظمات المجتمع المدني الداخلية والخارجية ونتشرف بشراكتنا مع مؤسسة فينا خير في برنامج مكافحة سرطان الثدي والذي يساهم في اكتشاف المرض في بداية ظهوره والتخفيف من معاناة النساء من الذهاب إلى محافظات أخرى للعلاج.

ويهدف المشروع الذي ينفذ برعاية معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان ومكتب التربية والتعليم ومكتب الأوقاف والإرشاد، إلى توعية المجتمع عن مرض السرطان وأسبابه وطرق الوقاية منه وإجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي وافتتاح رسمي لعيادة الماموجرام والتنسيق مع المؤسسات المختصة لعلاج أورام السرطان في اليمن وخارجه.

حضر التدشين الأستاذ سالم سويلم نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ونائب مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد الأستاذ محمد الشاؤوش والدكتور سالم عيسى القميري المدير الفني لمستشفى الغيضة المركزي ومديرة تنمية المرأة بالغيضة انتصار عوض مبارك ورئيسة مؤسسة فينا خير الأستاذة يسرى خوار.