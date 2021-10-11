كامل الوزير يستقبل عبدالسلام حميد لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل اليوم الفريق المصري مهندس كامل الوزير وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حميد لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفه



في بدايه اللقاء أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مؤكدا ان كافه امكانات وزارة النقل المصريه مسخره للتعاون مع وزاره النقل اليمنيه في كافة قطاعات النقل منوهاً الى ان الشركات المصريه الوطنيه تعمل في مجال البنيه التحتيه وتطوير قطاعات النقل في عدد من الدول العربيه مثل العراق وليبيا والسودان وانها على استعداد لتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه من الجانب اليمني

ومن جانبه أشاد وزير النقل بالعلاقات بين الجانبين وبالدور الكبير الذي تقوم به مصر للتعاون مع كافة الدول العربية ، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في شتى المجالات ومنها قطاع النقل مشيراً الى ان الجانب اليمني يتطلع الى التعاون المشترك في مجال النقل البحري والبري وخاصة في مجال تطوير الموانئ البحرية اليمنية والبنية التحتية وفي مجال التدريب والتأهيل الفني للعاملين في قطاع النقل باليمن نظرا للخبرة الكبيرة التي تتتمع بها مصر في هذا المجال ولوجود عدد كبير من المعاهد المتخصصة في قطاعات النقل في مصر .

واكد الوزيران خلال اللقاء على تكثيف التنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة وعقد اجتماعات مشتركة على هامش إجتماعات وزراء النقل العرب الاسبوع القادم لدراسة تفعيل البروتوكولات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال السنوات الماضية بين الجانبين في مجال النقل البحري والبري وبحث المشاركة والاستثمارات في مشروعات النقل باليمن والمشاركة في وضع الية عمل مشتركة لتطوير الموانئ اليمنية وتدريب العاملين في قطاع النقل باليمن بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبحث الجدول الزمني للبدء في تنفيذ أطر التعاون المشترك