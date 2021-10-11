محافظ لحج يفتتح فصول دراسية إضافية بمدرسة الشهيد راجح لبوزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم ، مشروع الفصول الدراسية الإضافية الجديدة مع ملحقاتها بمدرسة الشهيد راجح لبوزة للتعليم الأساسي بمنطقة المُحِلَّة بمديرية تُبَن بتكلفة 48 مليون ريال بتمويل من المجلس المحلي للمديرية.



وجدَّد المحافظ تُركي ، حرص قيادة السلطة المحلية و اهتمامها بقطاع التعليم..مشدداً على السلطة المحلية بمديرية تُبَن، مضاعفة وتيرة تحصيل رسوم الموارد المالية العامة للدولة بالمديرية وفق القوانين النافذة ، لتسخيرها في التنمية البشرية المستدامة في العديد من مجالات القطاعات الحيوية بالمديرية .

من جهته اشار المدير العام لمديرية تُبَن محسن السَّقَّاف، الى انه سيتم افتتاح مشروعات تنموية في مختلف القطاعات بالمديرية.