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محافظ لحج يفتتح فصول دراسية إضافية بمدرسة الشهيد راجح لبوزة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

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افتتح محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم ، مشروع الفصول الدراسية الإضافية الجديدة مع ملحقاتها بمدرسة الشهيد راجح لبوزة للتعليم الأساسي بمنطقة المُحِلَّة بمديرية تُبَن بتكلفة 48 مليون ريال بتمويل من المجلس المحلي للمديرية.

 

وجدَّد المحافظ تُركي ، حرص قيادة السلطة المحلية و اهتمامها بقطاع التعليم..مشدداً على السلطة المحلية بمديرية تُبَن، مضاعفة وتيرة تحصيل رسوم الموارد المالية العامة للدولة بالمديرية وفق القوانين النافذة ، لتسخيرها في التنمية البشرية المستدامة في العديد من مجالات القطاعات الحيوية بالمديرية .

 

من جهته اشار المدير العام لمديرية تُبَن محسن السَّقَّاف، الى انه سيتم افتتاح مشروعات تنموية في مختلف القطاعات بالمديرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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