شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تربية وادي حضرموت تختتم دورة خطواتك الاولى الى الاليو سترتيور لمختصي الحاسوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء ،اليوم، الدورة التدريبية في مجال خطواتك الاولى الى الاليو سترتيور لمختصي الحاسوب.



وهدفت الدورة على مدى خمسة أيام، اكساب 15 مشاركاً من مختصي الحاسوب بمكتب الوزارة، معلومات ومعارف حول الاليو سترتيور والحاسوب لمواكبة التقنية الحديثة وايفاء متطلبات المرحلة الرقمية للوصول الى نتائج سريعة وفي زمن قياسي.