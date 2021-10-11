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تربية وادي حضرموت تختتم دورة خطواتك الاولى الى الاليو سترتيور لمختصي الحاسوب

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء ،اليوم، الدورة التدريبية في مجال خطواتك الاولى الى الاليو سترتيور لمختصي الحاسوب.

وهدفت الدورة على مدى خمسة أيام، اكساب 15 مشاركاً من مختصي الحاسوب بمكتب الوزارة، معلومات ومعارف حول الاليو سترتيور والحاسوب لمواكبة التقنية الحديثة وايفاء متطلبات المرحلة الرقمية للوصول الى نتائج سريعة وفي زمن قياسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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